「愛着障害」とは正確には小児に限られた病名です。大人の場合、愛着障害とはいえないため、精神科医・村上伸治氏は広く「愛着の問題」と呼んでいます。現代社会の病「大人の愛着障害」とは？本記事では、同氏監修の書籍『大人の愛着障害： 「安心感」と「自己肯定感」を育む方法』（大和出版）より一部を抜粋・再編集し、愛着に問題が生じる原因を解説します。普通の家庭で育てられていても…虐待などの不適切な養育環境ではな