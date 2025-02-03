日本テレビ系「行列のできる相談所」が２日に放送され「芸能人被害者の会！」をテーマにスターたちの被害にスポットをあてた。スタジオには、抜群のスタイルと「令和の峰不二子」の異名で知られるインフルエンサーでモデル・阿部なつきが登場。自身の顔を別人にすり替えた動画への怒りを明かした。顔だけ変えられた動画は３００万回以上も再生数を記録し、中には出会い系サイトに誘導する悪質な件もあるという。阿部は「自