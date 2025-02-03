気象庁と国土交通省は4日から日本海側を中心に広い範囲で平地でも大雪になる恐れがあるとして、不要不急の外出を控えるように呼び掛けました。気象庁気象監視・警報センター細見卓也所長「北日本から西日本、この冬一番の寒気の強さと見込んでいます」気象庁によりますと、4日以降、日本付近は強い冬型の気圧配置になり、北日本から西日本の日本海側を中心に広い範囲で平地でも大雪になる見込みです。この強い冬型の気圧