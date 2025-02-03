■立憲民主党・辻元清美代表代行（発言録）参院本会議で代表質問に立つ立憲民主党の辻元清美代表代行=2024年12月3日午前10時3分、岩下毅撮影衆院予算委員会の安倍派の会計責任者（当時）の参考人招致が大きな山になる。自民党は、なめてたら、えらい目に遭うよということを申し上げておきたい。自民党として、この問題に決着をつけたいのならば、参考人招致に応じるように、きちんと説明をしていただくように引き続き求めてまい