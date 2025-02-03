日本将棋連盟は3日、2024年の獲得賞金・対局料のベスト10を発表した。藤井聡太名人・竜王（22）=王位・王座・棋王・王将・棋聖と合わせ七冠=が1億7556万円を獲得し、3年連続3回目の1位となった。過去最高額だった前年の1億8634万円から微減したが、歴代2位の獲得額だった。2位は叡王戦で藤井名人・竜王の八冠独占を崩し、初タイトルを奪取した伊藤匠（たくみ）叡王（22）で4364万円だった。3位は第17回朝日杯将棋オープン戦