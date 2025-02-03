私（ユイ）は数年前に夫のヒロトを亡くし、2人の子どもたち（マイ・リュウ）とともに義実家での同居をはじめました。結婚した義姉のミホさんもよく顔を出してくれ、私たちは全員で支え合うようにして暮らしてきたのです。しかし義父と義母が相次いでこの世を去ってしまい、私と子どもたち3人での生活が始まります。するとなかなか自分の実家に帰れなくなった義姉から、「私の大切な実家を取らないで！」と言われてしまったのでした