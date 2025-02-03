Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年1月31日（金）9時から2月3日（月）23時59分まで｢スマイルSALE｣を開催中。現在、 Androidスマホやタブレット、オーディオプレーヤー、任天堂Switch、Chromebookに最適な 1TBのmicroSDカード｢SDSQUAC-1T00-GH3MA｣や、高度な読み書き性能が特徴の4K対応SDカード