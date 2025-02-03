日本付近は強い寒気が流れ込み、北日本から西日本にかけての地域では、4日(火)から日本海側を中心に山地・平地共に大雪となる。強い冬型の気圧配置は数日続く。 【写真を見る】気象庁緊急会見４日からの冬型の気圧配置で天気はどうなる北日本から西日本の日本海側を中心に山地・平地共に大雪に警戒 3日(月)から4日(火)頃にかけて日本付近で低気圧が発達し、4日からは日本付近の上空にこの冬一番の強い寒気が流れ込む。 日本