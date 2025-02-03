【ソウル聯合ニュース】内乱罪で起訴されソウル拘置所に収容されている韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は３日、面会に来た与党「国民の力」の執行部メンバーらに対し、「党が一つになって２０代や３０代の若者をはじめとする国民に希望を作ってほしい」と伝えた。同党の羅卿ウォン（ナ・ギョンウォン）国会議員が面会後、記者団に対して明らかにした。面会には羅氏のほか、臨時執行部トップの権寧世（クォン・ヨンセ）非常