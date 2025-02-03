元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏（43）が自身のYouTube「前向き教室」を更新。スティーブン・フルトン（30＝米国）が、WBCフェザー級王者ブランドン・フィゲロア（28＝米国）を3-0の判定で破り、2階級制覇に成功した。この結果を振り返り、細川氏は「フルトン勝ってよかった。フルトンは乗りに乗っていたフィゲロアを圧倒したことで、圧倒的にフルトンをぶちのめした井上尚弥の評価、日本ボクシングの評価が上