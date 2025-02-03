俳優の岡田将生（35）が、妻・高畑充希（33）との夫婦ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。【映像】結婚発表前の“夫婦ショット”2024年11月19日に更新したInstagramで、「親友のように過ごしてきた私たちですが、これからは夫婦となります」と、高畑と連名でコメントを発表し、結婚することを報告した岡田。2人は結婚発表の約半年前に配信開始したドラマで、夫婦役を演じていた。2月2日は「#LOEWE #paris」とハ