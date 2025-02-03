「カーリング・日本選手権」（３日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）１次リーグが行われ、フォルティウスのスキップ・吉村紗也香が好ショットを連発。１２−２で東京都協会を下し、連勝発進となった。第１エンドの最終投できれいに相手のストーンをはじき出して複数得点を奪ったフォルティウス。さらに１点を返されて迎えた第３エンドでも最終投前のナンバー１ストーンは東京都協会だったが、正確なショットではじき出し、再び２点を奪っ