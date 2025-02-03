Miho Uranaka［東京３日ロイター］ - ソフトバンクグループと米オープンＡＩは３日、生成人工知能（ＡＩ）の合弁会社設立で合意したと発表した。ＳＢＧとオープンＡＩが折半出資し、戦略的パートナーとして大企業向け最先端ＡＩ「クリスタル・インテリジェンス」を開発・販売する。ＳＢＧの孫正義会長兼社長は都内で開催した法人向けイベントで、大企業向けの最先端ＡＩを「世界で初めて日本から始める」と述べた。イベン