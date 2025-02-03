直島新美術館完成イメージ© Tadao Ando Architect & Associates 公益財団法人福武財団が香川県直島町の本村地区近くの⾼台に建築中の「直島新美術館」の開館⽇が2025年5⽉31 ⽇（⼟）に決まりました。 直島新美術館は、世界的な建築家・安藤忠雄さんが設計し、地下2階、地上1階建て。延べ床面積は約3200平方メートルです。4つのギャラリーに、日本を含め