フェイスブックやインスタグラムを運営する米メタは、投稿の信頼性を第三者が確認する「ファクトチェック」機能を米国内で廃止することを決めた。フェイスブックのアカウント凍結などで対立が深まっていたトランプ大統領にすり寄った形だ。 「表現の自由に立ち戻る時が来た」。メタCEOのザッカーバーグ氏は語る。代わりに、イーロン・マスク氏が所有するX（旧ツイッター）が導入し、利用者が投稿にコメ