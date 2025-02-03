特設サイトにて新規資料請求受付中 千葉ロッテマリーンズは、2025年シーズンから本拠地ZOZOマリンスタジアムの1・3塁内野席にフィールドウイング・カウンターシート、フロア4（2階席）3塁側にシーニック・ボックスを新たに設置することを発表した。 フィールドウイング・カウンターシートは1・3塁側内野席に広がるフィールドウイング・シートエリアの最前列