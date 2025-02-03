３日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に、五輪３連覇を達成した柔道男子のレジェンド・野村忠宏さん（５０）が出演。月曜レギュラーのアイドルグループ「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」の松田元太が、野村さんの背負い投げを“生体験”した。サッカーの経験はあるが柔道は「中学校の体育の授業で何回か」やった経験があるだけという松田だったが、「おこがましいですけど、野村さんは“動く日本遺産