◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者アンヘル・アヤラ―ＩＢＦライトフライ級王者・矢吹正道（３月２９日、愛知県国際展示場）ボクシング興行「３１５０×ＬＵＳＨＢＯＭＵ」は３日、都内で会見し、ＩＢＦ世界ライトフライ級王者・矢吹正道（３２）＝ＬＵＳＨ緑＝が３月２９日にＩＢＦフライ級王者アンヘル・アヤラ（２４）＝メキシコ＝に挑戦することを発表。矢吹はライト