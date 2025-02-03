ひろぎんホールディングス [東証Ｐ] が2月3日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比26.0％増の422億円に伸び、通期計画の505億円に対する進捗率は83.7％に達したものの、5年平均の92.7％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13倍の82.3億円に急拡大する計算になる