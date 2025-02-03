アナログレコード専門店「TOWER VINYL梅田店」 タワーレコードは、アナログレコード専門店「TOWER VINYL梅田店」を、現在のNU茶屋町3階より4階フロアへ移転し、2月7日にリニューアルオープンする。昨年3月30日にオープンした、タワーレコード渋谷店6Fの「TOWER VINYL SHIBUYA」に続き、タワーレコードで2店目、単独店舗としては1店目となるアナログレコ&#12