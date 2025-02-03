東京都千代田区は新年度、区内在住の中高生を持つ世帯の経済的な負担を軽減するため、中高生１人あたり月１万５０００円を支給する方針を固めた。所得制限は設けない。月内に取りまとめる新年度一般会計当初予算案に関連経費を盛り込む。小学生に比べ、中高生は塾や習い事などで教育費がかさむ傾向がある。近年続く物価高騰で、公立校か私立校かを問わず家計の負担は増しており、区は経済的な支援が必要と判断した。区内在住