北マリアナ諸島のテニアン島で、広島に投下された原爆がB29爆撃機に積み込まれた跡地「原爆ピット」を視察する広島県議団＝1月24日（同県議会事務局提供）広島県議団は米自治領北マリアナ諸島で、広島と長崎に原爆を投下した米軍の爆撃機B29が出撃したテニアン島を訪問した。被爆80年を迎える中、同県議団として初めての公式訪問。過去の悲劇を乗り越え、平和の実現に向けて連携する契機にしたい考えだ。県議団は1月23〜26日の