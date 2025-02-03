元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依（36）が2日、スレッズを更新。長女が中学受験をし、第一志望校に合格したことを明かした。サバンナ八木、妻が行政書士試験に合格！夫婦そろって難関資格を取得「夫婦でリビング学習頑張りました」「娘ちゃん中学受験、第一志望、合格しました」と報告。「本当によく頑張った！3年間の戦いがひとまず終わりました。たくさん泣いていたし、たくさん勉強していたし 行きたい場所や、やり