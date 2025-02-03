【第14話】 2月3日 無料公開 小学館は「週刊コロコロコミック」にて、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第14話の無料公開を2月3日に開始した。 第14話のテーマはミニ四駆。テストで悪い点数をとってしまい落ち込む少年に、お姉さんはミニ四駆に例えてアドバイスをする。なお2月3日現在、週刊コロコロコミックでは第13話などの一部エピソー