日本バスケットボール協会は2月3日、女子日本代表（FIBAランキング10位）の指揮官に就任したコーリー・ゲインズヘッドコーチ（HC）の就任会見を開催した。 アメリカ出身のゲインズHCは現在59歳。NBAや日本でのプレーを経て、指導者転向後も世界最高峰のWNBAとNBAで指導経験を持つ。女子日本代表には2009年にアドバイザリースタッフとして携わり、2016年にアドバイザリーコ&#1254