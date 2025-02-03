◆■マブスはインスタグラムのフォロワー数が約70万人減少 2月3日（現地時間2日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、ユタ・ジャズも絡んだ3チーム間トレードでダラス・マーベリックスからルカ・ドンチッチ、マキシ・クリーバー、マーキーフ・モリスの獲得を発表した。 このトレードで、レイカーズはアンソニー・デイビスとマックス