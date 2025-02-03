「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午後１時現在で任天堂が「売り予想数上昇」で５位となっている。 ３日の東証プライム市場で、任天堂は続落。同社は１月１６日に「ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２（ニンテンドースイッチツー）」を２０２５年に発売すると発表した。新型ゲーム機への期待が膨らむなか株価は３０日に１万４７０円の上場来高値をつけた。中国企業の