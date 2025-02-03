午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１７９、値下がり銘柄数は１４４１、変わらずは１６銘柄だった。業種別では３３業種中、情報・通信の１業種が上昇。値下がりで目立つのは輸送用機器、精密機器、パルプ・紙、機械、証券・商品、非鉄など。 出所：MINKABU PRESS