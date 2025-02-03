「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午後２時現在で、マーベラスが「売り予想数上昇」で４位となっている。 １月３１日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を２９０億～３２０億円から２７０億円（前期比８．５％減）へ、営業利益を１５億～２０億円から１５億円（同３７．９％減）へ修正した。コンシューマゲームの新規タイトルの発売