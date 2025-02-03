ヤマト [東証Ｓ] が2月3日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.3倍の34.3億円に急拡大し、通期計画の42.4億円に対する進捗率は80.9％に達し、5年平均の65.8％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比37.1％減の8億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q