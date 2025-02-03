マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督がアーセナル戦を振り返った。2日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第24節が2日に行われ、マンチェスター・シティは敵地でアーセナルと対戦した。試合は開始早々の2分にマルティン・ウーデゴーアの得点でホームチームが先制に成功し、1点のリードを奪ってハーフタイムに突入。55分にはアーリング・ハーランドが同点弾をマークす