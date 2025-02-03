マクニカホールディングス [東証Ｐ] が2月3日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比36.1％減の311億円に落ち込み、通期計画の420億円に対する進捗率は74.2％となり、5年平均の72.5％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比17.8％減の108億円に減る計算になる