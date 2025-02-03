3日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝155円54銭前後と、前週末午後5時時点に比べ89銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝159円30銭前後と1円55銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース