◇米女子ゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ最終日（2025年2月2日フロリダ州レークノナ・クラブ＝6624ヤード、パー72）今季米ツアーに本格参戦した竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）は6位から出て6バーディー、2ボギーの68で回り、通算11アンダーで日本勢最高の8位に入った。昨季日本ツアー年間女王がツアーメンバーとしてのデビュー戦でいきなりトップ10入りを果たした。竹田は「新鮮な1週