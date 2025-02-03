元フジテレビ解説委員のフリージャーナリスト風間晋氏（66）が3日、同局系「めざまし8（エイト）」（月〜金曜午前8時）に生出演。1月末の同局退社後、初登場となった。番組冒頭、H3ロケット5号機の打ち上げ成功について「うれしいですよね。最初トラブルあったじゃないですか、失敗が。どうなることか思いましたけど、4回連続成功したので、もう信頼感がガンガン上がっていると思う」とコメントした。そのタイミングでテロプが掲出