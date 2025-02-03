Image: shutterstock Lifehacker 2025年1月20日掲載の記事より転載 1月15日、OpenAI社はChatGPTタスクをリリース。最初、ChatGPTタスクでできることを聞いたとき、個人的にはLINEのリマインド機能「リマインくん」と大差ないじゃん！ と思っていました。しかし、ネット上で活用方法を調べてみると「思ったよりスゴイじゃん！」と手のひらをクルッとさせちゃいました。よくよく考えてみると「