Jihoon Lee[ソウル３日 ロイター] - Ｓ＆Ｐグローバルがまとめた１月の韓国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は５０．３と、国内の政治的混乱で企業心理が打撃を受けた前月の４９．０から上昇した。堅調な海外需要に支えられて５カ月ぶりに生産が増加し、拡大・縮小の分かれ目となる５０をわずかに上回った。昨年第４・四半期は、尹錫悦大統領が１２月３日に非常戒厳を発令して生じた政治危機が脆弱な消費に追い打ちをか