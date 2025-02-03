[ラマッラ／エルサレム ２日 ロイター] - イスラエル軍は２日、占領地ヨルダン川西岸にあるジェニン難民キャンプの建物を破壊した。パレスチナ国営通信社によると、この攻撃で約２０棟の建物が破壊された。破壊の様子を捉えた映像には、難民キャンプ内で同時に起きた複数の爆発の様子映っていた。上空には厚い煙が立ち込めた。イスラエル軍は同都市で約２週間にわたり、パレスチナの過激派戦闘員を標的とした大規模軍事作戦を