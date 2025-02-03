アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介が3日、都内で行われた「＜＆be HAIR＞ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会」に出席した。「＜＆be HAIR＞ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会」に出席した佐久間大介ヘアメイクアップアーティストの河北裕介がプロデュースするヘアケアブランド＜&be HAIR(アンドビーヘア)＞は、ブランドアンバサダーにSnow Manの佐久間大介を起用。佐久間が出演する新CM「&be HAIR be your Co