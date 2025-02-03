左袖に戦う獅子の姿と「75」を融合した特別ロゴをあしらう宮崎・南郷キャンプ中の西武は3日、今季着用するライオンズ75周年ユニホームを発表。今季から指揮を執っている西口文也監督と、2年連続2度目の開幕投手に内定している今井達也投手がモデル役を務めた。西口監督は「雰囲気は私の現役時代のユニホームに似ている。昔に近いユニホームを着て、負けるわけにはいかない。勝ちにこだわります」とキッパリ。左袖に戦う獅子