[３日 ロイター] - 米ゴールドマン・サックスは２日付の顧客ノートで、トランプ米大統領がカナダ、メキシコ、中国に課した新たな関税について、世界の石油・ガス価格に与える影響は短期的には限定的との見方を示した。「米国のカナダ産天然ガス輸入が関税主導で減少する可能性は、米国内のガス価格を大幅上昇させるには規模が小さすぎる」と指摘した。トランプ氏は１日、カナダとメキシコからの輸入品に２５％の関税、中国から