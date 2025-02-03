中国のAI企業・DeepSeekが2025年1月20日に、推論モデル「DeepSeek-R1」をオープンソースとして公開しました。アメリカによる厳しい半導体輸出規制が課せられる中で開発されたDeepSeek-R1はOpenAIの推論モデル「o1」と同等の性能を発揮するとされており、App Storeの無料アプリランキングで1位を獲得するなど、多くの注目を集めています。しかし、アメリカ商務省は「DeepSeekがアメリカによる輸出規制のかかった高性能AIチップをシ