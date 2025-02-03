■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）1/30、NYダウ＋168ドル高、44,882ドル2）1/31、NYダウ▲337ドル安、44,544ドル【こちらも】相場展望1月30日号米国株: 中国DeepSeekショック、FRBは金利を据え置き日本株: 日経平均の先行きも安心してはおれない●2．米国株：トランプ関税に「しっぺ返し」の恐れ⇒米国経済の後退リスク1）カナダ・メキシコへの関税引上げの実行が伝わり1/31、▲300ドル超の下落・輸入