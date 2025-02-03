シアターコクーン芸術監督・松尾スズキのもと2024年4月に開講された演劇人のための学び場「コクーン アクターズ スタジオ」の第1期生の発表公演となるCOCOON PRODUCTION 2025 Bunkamuraオフィシャルサプライヤースペシャル「アンサンブルデイズ―彼らにも名前はある―」より、公演ビジュアルが解禁された。【インタビュー】阿部サダヲ、“思い出の歌舞伎町”で挑む新たな『ふくすけ』「過去に観た人は1回忘れて」本作は、松尾