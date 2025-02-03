街道沿線で花開いた佐賀の砂糖文化を楽しめるプランを、ガーデンテラス佐賀ホテル＆リゾートで販売します。 ガーデンテラス佐賀ホテル＆リゾート「シュガーロードセット」  期間：2025年2月1日(土)〜通年時間：16:00〜20:00(※ご希望の時間にお届けします)料金：1セット2,000円(税別)内容：まるぼうろ・小城羊羹・逸口香嬉野茶セット・シュガーロードを学べる冊子受付：宿泊予約時または滞在中にフロントにて受