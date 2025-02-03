Upsolar Japanは、2025年2月より、農地でのソーラーシェアリングや駐車場等のフェンスとして最適な垂直太陽光架台【UP-Stand】を販売中です。 Upsolar Japan「UP-Stand」  地表面粗度区分：II、III、IV設置基準風速：34m/s以下架台高さ：4000mm以下パネル下面高さ：1500mm以下垂直積雪量：150cm以下対応パネルサイズ：縦幅1500〜2400mm、横幅800〜1150mm、厚み25〜50mm架台材質