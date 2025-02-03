愛媛県は、県内への企業誘致および県内港湾の利用促進を目的とした参加費無料のセミナーを東郷記念館(東京都渋谷区)で令和7年2月18日(火)に開催します(※要事前申込み)。 えひめ産業立地ミーティング・ポートセミナー 開催日：令和7年2月18日(火) 受付 16:00／開始 16:30／終了 19:30(予定)会場：東郷記念館(東京都渋谷区神宮前1-5-3)・セミナー 4F「天翔」・交流会 3F「聚洸」 愛媛県は、県内への企業誘