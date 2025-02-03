タレントの松嶋尚美が３日までに自身のインスタグラムを更新。１１歳になった長女の最新ショットを公開した。松嶋は「流行りの編み物に乗っかってみた笑」とし、「ララにマフラーを編みました！」とコメント。ブルーの手編みマフラーを巻いた長女がピースサインする写真をアップし、フォロワーは「大きくなったねララちゃん！」「お父さん似かな」「すごーい！上手です」「ららちゃん、髪の毛綺麗（きれい）」などの声を寄せて