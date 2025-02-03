大阪マラソン組織委員会は3日、大阪市内で記者会見を開き、2月24日に開催される大阪マラソンの招待選手を発表した。男子の国内招待選手には日本記録保持者の鈴木健吾（富士通）、22年世界選手権代表の西山雄介（トヨタ自動車）、24年パリ五輪代表の小山直城（ホンダ）ら実力者がズラリ。23年大会で当時の初マラソン日本記録を出した西山和弥（トヨタ自動車）も名を連ねた。前回大会では平林清澄（国学院大）が当時の初マラソ