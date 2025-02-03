【ロサンゼルス＝後藤香代】世界最高峰の音楽賞とされる第６７回グラミー賞の発表・授賞式が２日、ロサンゼルスで行われ、ビヨンセさんの８作目のアルバム「カウボーイ・カーター」が、最も栄誉ある「年間最優秀アルバム」に輝いた。ビヨンセさんはカントリー音楽を取り入れた同作で、黒人アーティストとして初めて「最優秀カントリー・アルバム」にも選ばれた。ライバルのラッパーを痛烈に批判したケンドリック・ラマーさんの